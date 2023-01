RB Leipzig verzichtet auf Winter-Einkäufe

Brand: Lagerraum in Gotha in Brand: Schwerverletzter in Klinik

Beim Brand eines Lagerraums in Gotha ist am Dienstag ein Mann schwer verletzt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den Mann bei dem Brand am frühen Morgen vor dem brennenden Gebäude im Freien vor, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Den Angaben zufolge war in dem Raum unter anderem eine Propangasflasche gelagert. Die Feuerwehrleute entdeckten sie während der Löscharbeiten und brachten sie ins Freie. Eine Ausbreitung des Brandes auf weiteres Lagergut habe verhindert werden können, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar, zum Alter des Verletzten gab es keine Angaben.