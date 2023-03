Neun Profis von RB Leipzig für Länderspiele nominiert

Gesellschaft: Jüdische Landesgemeinde sieht sich auf Schutz angewiesen

Auch in der Zukunft wird die Jüdische Landesgemeinde Thüringen nach Einschätzung ihres Vorsitzenden auf staatlichen Schutz angewiesen bleiben. «Wir werden uns bei den nächsten antisemitischen Kampagnen nicht selbst schützen können», sagte Reinhard Schramm am Freitag in Erfurt. «Weil wir es nie konnten», so Schramm im Landtag vor der Unterzeichnung eines Änderungsstaatsvertrag zwischen dem Freistaat und seiner Gemeinde. Neben staatlichen Institutionen müsse sich zudem die gesellschaftliche Mehrheit an die Seite der Juden stellen, ebenso wie an die Seite anderer Minderheiten in Deutschland, betonte Schramm.