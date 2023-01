Nach Sieg: Vier RB-Erkenntnisse für das Hoffenheim-Spiel

Energie: Energiepauschale von Pflegeheimbewohnern für Heimbetreiber

Die Caritas hat eingeräumt, dass eine ihrer Trägergesellschaften Hunderte Pflegebedürftige in Thüringen per Brief um die Weiterleitung der an Rentner ausgezahlten Energiehilfen des Bundes gebeten hat. Betroffen seien Heime der Caritas Trägergesellschaft «St. Elisabeth» gGmbH, teilte ein Sprecher des katholischen Wohlfahrtsverbands am Montag auf Anfrage mit. Nach Angaben der Trägergesellschaft war das Schreiben Anfang Dezember an 650 Pflegebedürftige in neun Heimen gegangen. Es habe sich um eine «Bitte» an die Bewohner gehandelt, um die steigenden Energiekosten abzufedern. Drei Viertel der Angeschriebenen hätten das Geld an die Gesellschaft weitergeleitet.