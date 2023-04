Home

Bundesliga: Leipzig-Abgang im Sommer? Rose stärkt Silva

RB Leipzigs Trainer Marco Rose hat Stürmer André Silva Unterstützung trotz dessen Tor-Krise zugesichert. «So eine Phase hat man Mal auch als Stürmer», sagte Rose am Freitag vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga. Silva wisse, «dass er auch das Vertrauen von allen hier hat». Trotzdem müsse sich Silva auch selbst wieder belohnen, um ein besseres Gefühl zu bekommen, erklärte Rose. In der laufenden Bundesliga-Saison kommt Silva auf vier Tore in 27 Spielen.

Leipzigs Trainer Marco Rose (l) sitzt neben Spieler Andre Silva in der Pressekonferenz. © Jan Woitas/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Laut einem Bericht der «Bild» schaut sich die Berateragentur des 27-Jährigen bereits nach einem neuen Club um. «Gerüchte kommentieren wir nicht», sagte Rose. «André macht hier jeden Tag einen guten Eindruck. Er ist immer da für die Mannschaft.» Silva hatte es seit seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt nach Leipzig im Sommer 2021 nicht geschafft, an seine Tor-Quote aus vergangenen Zeiten anzuknüpfen. Zur kommenden Spielzeit hat Leipzig bereits den 19 Jahre alten Benjamin Šeško von RB Salzburg für den Sturm verpflichtet.

