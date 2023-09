Home

Wohnhaus in Nordhausen in Flammen: Baustelle am Gebäude

Bei einem Brand in Nordhausen sind Teile eines Wohnhauses zerstört worden. An dem Gebäude in der Rothenburgstraße fanden Bauarbeiten statt, wie die Polizei Nordhausen am Dienstag mitteilte. Das Feuer stehe vermutlich in Verbindung mit der Baustelle, hieß es. In dem Wohnhaus leben den Angaben zufolge 27 Menschen. Zwei von ihnen waren vor Ort, wurden aber laut Polizei nicht verletzt. Ein Hund konnte ebenfalls unverletzt aus dem brennenden Gebäude gerettet werden.

Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Der Brand brach demnach gegen 11.00 Uhr im Dachstuhl aus, die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Wegen starker Rauchentwicklung hatte die Polizei Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, die Fenster zu schließen. Die Rothenburgstraße war laut Polizei voll gesperrt.

