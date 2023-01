Harz setzt bei Waldbränden auf Früherkennung per Satellit

Kaltennordheim: Ölofen hat Brand in Wohnhaus verursacht

Unsachgemäßer Umgang mit einem Ölofen soll den Brand in einer Doppelhaushälfte am 21. Dezember in Kaltennordheim (Schmalkalden-Meinigen) verursacht haben. Zu diesem Ergebnis seien Brandursachenermittler gekommen, teilte die Polizei in Suhl am Freitag mit. Sie hatten am Donnerstag gemeinsam mit einem Gutachter den Brandort in Augenschein genommen.