GEW ruft zu Warnstreik in Kindergärten mehrerer Kommunen auf

Tarifstreit: Verdi: 500 Beteiligte bei Warnstreik in hessischen Kliniken

Rund 500 Beschäftigte verschiedener Krankenhäuser in Hessen sind am Dienstag in einen Warnstreik getreten. Am Klinikum in Kassel nahmen etwa 200 Mitarbeiter an einer Kundgebung teil, wie Georg Schulze von der Gewerkschaft Verdi mitteilte. Bestreikt wurden demnach zudem Klinken in Wiesbaden und Idstein. Verdi-Sprecherinnen in Wiesbaden und Kassel sprachen am Morgen von einer «hohen Streikbereitschaft».