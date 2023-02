Elternvertreter: Inklusion bei Lehrerausbildung betonen

Wintersport: WM-Auftakt: Deutsche Biathleten im Mixed in Bestbesetzung

Die deutschen Biathleten gehen in Bestbesetzung ins erste Rennen bei den Heim-Weltmeisterschaften in Oberhof. Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Roman Rees wollen am Mittwoch in der Mixed-Staffel (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) nach der ersten Medaille in der Arena am Rennsteig greifen. Letztmals holten die deutschen Skijäger 2019 mit Silber eine Medaille im gemischten Quartett. Das letzte Gold gab es 2017 in Hochfilzen.