Finanzspritze für Gesundheitsämter: 128 Stellen bis 2026

Verkehr: Holzlaster kippt bei Eisenach um: 45.000 Euro Schaden

Ein Holzlaster ist in einem Kreisverkehr an der Autobahnabfahrt Eisenach-West umgekippt. Der Lkw verlor am Montagmorgen an der A4 die geladenen Holzstämme, wie die Polizei mitteilte. Die Bäume rollten demnach einen Abhang herunter. Verletzt wurde niemand, der Lastwagen musste mit einem Kran geborgen werden. Die Polizei bezifferte den Sachschaden am Lastwagen und der Leitplanke auf ungefähr 45.000 Euro.