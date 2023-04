Warnstreik legt Zugverkehr einen halben Tag lang lahm

Ausstellung: Neue Bier-Erlebniswelt in Prag rechnet mit Besucherandrang

Die Touristenhochburg Prag bekommt eine neue Bier-Erlebniswelt. Die Schau zur Geschichte des ersten Biers nach Pilsner Brauart öffnet erstmals an diesem Samstag. Die Betreiber rechnen langfristig mit 400.000 bis zu einer halben Million Besuchern im Jahr und haben rund 20 Millionen Euro in das Projekt investiert, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. In dem Gebäude in der Nähe des Wenzelsplatzes befand sich bis 2014 eine Filiale des Wiener Delikatessengeschäfts Julius Meinl.