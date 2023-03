Verbraucherschützer gegen Ticketregel von Verkehrsverbund

Kundgebungen: Tausende bei Demos gegen Energiekosten, Inflation und Krieg

An Demonstrationen gegen hohe Kosten für Energie, die Inflation und den Krieg in der Ukraine haben in Thüringen mehr als 18.000 Menschen teilgenommen. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte, wurden bei den Aufzügen und Kundgebungen am Montag im Land insgesamt gut 18.100 Teilnehmer gezählt. Allein in Gera hätten sich etwa 2200 Menschen versammelt. Dies sei die größte der Demonstrationen in Thüringen gewesen.