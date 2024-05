Autofahrer gerät auf Gegenspur: Drei Verletzte

Havarie in Museumsdepot - Wasser unkontrolliert ausgetreten

Bei einer Havarie im Zentralen Museumsdepot der Klassik Stiftung Weimar ist am Montag eine größere Menge Wasser ausgetreten. Schätzungsweise 6000 Liter flossen in die Räume, wie die Stiftung mitteilte. Das Wasser habe etwa zwei Zentimeter hoch auf den Fußböden gestanden, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Dank der hochprofessionellen Reaktion der Belegschaft sei es nicht zu Schäden an Kunstobjekten gekommen. «Jedoch wurden durch den Wassereintritt einzelne Sammlungsschränke nass, sodass sie vom Kunstgut beräumt wurden und nun sachgerecht getrocknet werden», so Annette Ludwig, Direktorin der Stiftungsmuseen, in der Mitteilung.