Notenpresse kommt nicht hinterher: Schau zur Hyperinflation

Diskussion zu Polizei und Demokratie in Gedenkstätte gestört

Bis zu 30 Menschen haben eine Podiumsdiskussion zur Rolle der Polizei in der Demokratie in einer Gedenkstätte in Heidelberg gestört. Einer von ihnen wurde in einer anschließenden kurzen Auseinandersetzung mit der Polizei leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagabend sagte. Wiederholt hätten die Störer bei der Veranstaltung in der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte am Donnerstag dazwischengerufen und das Gebäude zunächst nicht verlassen wollen.