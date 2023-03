Unangepasste Kunst aus DDR-Zeit im Lindenau-Museum

Fest: Rund 3000 Jugendliche in der EKM feiern Konfirmation

Etwa 3000 Jugendliche werden in diesem Jahr in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) konfirmiert. Die ersten Feiern finden am Sonntag, die letzten am Pfingstsonntag (29. Mai) statt, wie die EKM am Mittwoch mitteilte.