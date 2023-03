Nur zögerliche Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt

Wetter: Wolken und Regen in Thüringen

Die Menschen in Thüringen müssen sich am Wochenende auf Wolken und Regen einstellen. Am Freitagnachmittag kann es kurze Gewitter mit stürmischen Böen bis zu 70 Kilometer pro Stunde geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Außerdem weht ein auffrischender Wind mit einzelnen Böen um 55 Kilometer pro Stunde. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 16 Grad, in höheren Lagen zwischen 8 bis 13 Grad. Die Tiefsttemperaturen reichen von acht bis sechs Grad, in höheren Lagen bis drei Grad.