Mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus Ausland

Hochschulen: Besetzung der Weimarer Bauhaus-Universität dauert an

An der Bauhaus-Universität in Weimar dauert die Besetzung des Hauptgebäudes durch Aktivisten an. Die Situation sei friedlich und ruhig, sagte eine Universitätssprecherin am Dienstag. Die Hochschulleitung sei mit den jungen Leuten im Gespräch. Beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, dass die Hochschule die Besetzung des Oberlichtsaals in dem Gebäude vorerst weiter dulden werde. Dies sei ein Entgegenkommen der Hochschulleitung, die keine «Missstimmung» erzeugen wolle. Eine zwangsweise Räumung ist laut Hochschule derzeit kein Thema.