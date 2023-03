Home

Altenburger Land: Zwei Tonnen Saatgut gestohlen

Ein bislang Unbekannter hat in Großröda (Altenburger Land) zwei Tonnen Saatgut gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach der Täter am Montag in eine Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebs ein und entwendete mehrere Säcke Saatgut. Ersten Erkenntnissen zufolge verlud er die Beute in ein Fahrzeug und flüchtete damit. Genauere Angaben machte die Polizei am Dienstag nicht. Die Ermittlungen dauern an.

