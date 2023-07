Mann will Gepäck aus brennendem Auto retten: Schwer verletzt

Rollstuhl brennt: Mann in Pflegeeinrichtung schwer verletzt

Beim Brand seines Rollstuhls ist ein behinderter Mann in einer Pflegeeinrichtung in Hamm schwer verletzt worden. Der 62-Jährige kam zunächst in ein Krankenhaus, wurde aufgrund der schweren Brandverletzungen jedoch in eine Spezialklinik verlegt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.