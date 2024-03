Länder fordern Rücknahme der Kürzungen beim Agrardiesel

Woidke warnt vor Eskalation der Bauernproteste

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den Bund angesichts wachsender Proteste von Landwirten zum Einlenken aufgefordert und vor Eskalation gewarnt. «Ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Bundesregierung jetzt dringend das Gespräch mit dem Deutschen Bauernverband suchen sollte», sagte Woidke am Freitag in Potsdam. Nachdem Landwirte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an der Nordseeküste am Verlassen einer Fähre gehindert hatten, forderte Woidke, die entsprechenden Organisationen müssten sich davon distanzieren und dafür sorgen, dass Gewalt keine Rolle im Protest spielen dürfe. Die Aktion sei unsäglich. «Damit diskreditiert sich dieser Protest selber.»