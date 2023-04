Ramelow zu Wahl: AfD macht Parlamentarismus verächtlich

CDU-Abgeordneter Freymark: Die Wahl war erstmal ein Schock

Nach Einschätzung des CDU-Abgeordneten Danny Freymark wird sich nicht klären lassen, wer bei Wahl des CDU-Landeschefs Kai Wegner zum Regierenden Bürgermeister wie gestimmt hat. «Dass die Wahl so hart war und so schwer begonnen hat, ist für uns alle erstmal ein Schock gewesen. Gleichzeitig sind wir jetzt aber froh, denn es hat ja geklappt», sagte Freymark am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. «Natürlich werden sich jetzt viele Leute darüber Gedanken machen, wer womöglich wie abgestimmt hat», so das Mitglied der CDU-Fraktion. «Aber wissen werden wir das nie. Und deswegen wäre meine Empfehlung an die, die an dieser Koalition beteiligt sind: Mund abwischen und weitermachen.»