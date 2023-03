Relegationsplatz-Sprung: Standards sind Dresdens neue Waffe

Volleyball: SSC-Zuspielerin Kästner: Wiedersehen mit MTV Stuttgart

Für Pia Kästner ist das Bundesliga-Spiel der Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin bei Allianz MTV Stuttgart am Samstag mehr als nur ein Punktspiel. Es ist auch eine Reise zurück in ihre sportliche Vergangenheit. Von 2017 bis 2021 stand die neue SSC-Zuspielerin für die Stuttgarterinnen auf dem Spielfeld, dreimal erreichte sie mit dem MTV in dieser Zeit das Finale um die deutsche Meisterschaft, zweimal hieß der Gegner Schwerin. Einmal ging Stuttgart als Sieger aus diesem Duell hervor - in der Saison 2018/2019. Es war die erste Meisterschaft für den MTV, dem 2021/22 Titel Nummer zwei folgte. Allerdings ohne Kästner, die in der vergangenen Saison bei Frankreichs Meister ASPTT Mulhouse aktiv war.