Fokus auf den Aufstiegskampf: Wochen der Wahrheit für Dynamo

Bildung: Private medizinische Universität in Erfurt gestartet

Mit dem Sommersemester ist in Thüringen eine private Universität für medizinische Studiengänge eröffnet worden. Die vom Land anerkannte HMU Health and Medical University ernannte am Donnerstag in Erfurt die ersten sechs Professoren und nahm rund 90 Studierende der Humanmedizin und 20 angehende Psychologen auf. Partner der HMU sei das Helios Klinikum Erfurt, sagte Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff. Die HMU in Erfurt ist Teil einer privaten Hochschulgruppe mit derzeit mehr als 7000 Studierenden und eigenständigen Standorten in Potsdam, Berlin und Hamburg.