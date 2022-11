FC Erzgebirge Aue testet auch gegen Thalheim und Cottbus

Arbeitsministerin: Werner: Schutz von prekär Beschäftigten verbessern

Thüringens Arbeitsministerin Heike Werner hat an die Bundesregierung appelliert, Beschäftigte in prekären Arbeitsverhältnissen besser zu schützen. «Noch immer stehlen sich große Versand- und Logistikdienstleister wie Amazon oder DHL aus der Pflicht, für ihre Subunternehmer und externen Fahrdienstleister Verantwortung zu übernehmen», erklärte die Linke-Politikerin am Dienstag in Erfurt. Oftmals würden in diesen Bereichen die Arbeitsschutzbestimmungen massiv verletzt.