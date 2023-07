Home

3. Liga: Erzgebirge Aue verliert Testspiel bei Lok Leipzig

Der FC Erzgebirge Aue hat sein Testspiel beim 1. FC Lokomotive Leipzig mit 0:1 (0:1) verloren. Farid Abderrahmane (40. Minute) sorgte am Freitagabend vor 1367 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion für den entscheidenden Treffer. Lok war von Beginn an spielstark unterwegs, sodass der Führungstreffer nicht überraschend war. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeit, in der sechs personelle Änderungen beim FCE vorgenommen wurden.

Auch in der zweiten Hälfte wechselte Cheftrainer Pavel Dotchev kräftig durch. Kurz vor der 80. Minute sah es dann so aus, als drehten die Veilchen die Partie. Sean Seitz und Marcel Bär sind gleich an zwei Toren beteiligt, die allerdings beide Male wegen Abseits zurückgenommen wurden. Somit blieb es bei einem Spielstand von 0:1. Am Samstag spielt der FCE erneut in Leipzig gegen Loks Regionalliga-Rivalen BSG Chemie Leipzig.

