Erzgebirge Aue erkämpft sich 1:1 gegen Viktoria Köln

Der FC Erzgebirge Aue hat es versäumt, einen weiteren Schritt zum sicheren Klassenverbleib in der 3. Liga zu machen. Am Samstag kamen die Veilchen gegen Fortuna Köln nur zu einem 1:1 (0:1). Simon Handle hatte die Gäste nach vier Minuten in Führung gebracht. Vor 6340 Zuschauern traf Dimitrij Nazarov vom Elfmeterpunkt in der 82. Minute zum verdienten Ausgleich. Mit 43 Punkten haben die Auer dennoch zwölf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Die Kölner erwischten den besseren Start und gingen nicht unverdient früh in Führung. Erst nach einer Viertelstunde befreiten sich die Auer etwas vom Druck der Gäste. Mit besonnenem Spielaufbau versuchte man Ruhe in die eigenen Reihen zu bekommen, allerdings war man im Angriff völlig ideenlos. Lediglich der an diesem Tag gut aufgelegte Paul-Philipp Besong sorgte mit seinen quirligen Bewegungen für Gefahr. Doch erst in der Schlussphase der ersten Hälfte wurden die Aktionen der Auer zwingender, der Ausgleich fiel jedoch zunächst nicht. Nach dem Wechsel drückten die Gastgeber auf das Tor. Auch, weil Köln nicht mehr so sicher in der Abwehr stand, den Sachsen viel Platz zum Kombinieren bot. Mit der Einwechslung der Routiniers Nazarov und Marvin Stefaniak kam zudem auch spielerischer Glanz ins Spiel der Erzgebirger. Vor allem Nazarov boten sich einige Möglichkeiten, die er allerdings zunächst nicht nutzte. Als er schließlich im Strafraum gefoult wurde, übernahm er die Verantwortung selbst und traf zum umjubelten Tor. In der 89. Minute traf Mike Wunderlich bei einem Konter den Pfosten.

