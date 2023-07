Dynamo Dresden gewinnt Test gegen St. Pölten 5:1

Knipping nach Niederlage: An die eigene Nase fassen

Kapitän Tim Knipping hat die 0:2-Niederlage von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden am Freitagabend beim 1. FC Saarbrücken allein mit der Leistung des eigenen Teams in Verbindung gebracht. «Man muss ehrlicherweise sagen, dass Saarbrücken in der ersten Hälfte das Quäntchen ekliger, giftiger in den Zweikämpfen war und es vielleicht ein Stück weit mehr wollte und es sich erarbeitet hat», sagte der Innenverteidiger bei «MagentaSport» und betonte: «Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Das war einfach nicht gut genug, um hier was mitzunehmen.»