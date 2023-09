Dynamo Dresden bindet Nachwuchstalent Bohdanov

Wohnhaus in Nordhausen in Flammen: Baustelle am Gebäude

Bei einem Brand in Nordhausen sind Teile eines Wohnhauses zerstört worden. An dem Gebäude in der Rothenburgstraße fanden Bauarbeiten statt, wie die Polizei Nordhausen am Dienstag mitteilte. Das Feuer stehe vermutlich in Verbindung mit der Baustelle, hieß es. In dem Wohnhaus leben den Angaben zufolge 27 Menschen. Zwei von ihnen waren vor Ort, wurden aber laut Polizei nicht verletzt. Ein Hund konnte ebenfalls unverletzt aus dem brennenden Gebäude gerettet werden.