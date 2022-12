Doppelter Außenbandriss: Halles Kapitän Nietfeld fällt aus

Eisenach: Feuerzeuge explodieren in Tonne: 16-Jährige verletzt

Auf dem Weihnachtsmarkt in Eisenach ist ein 16-jähriges Mädchen durch eine Explosion in einer Feuertonne nach Polizeiangaben schwer verletzt worden. Sie wurde durch umherfliegende Teile verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag berichtete. Laut Polizei hatte ein 37 Jahre alter Mann bei dem Vorfall am Sonntag offenbar mehrere Feuerzeuge in die Tonne geworfen, die dann explodierten. Die 16-Jährige habe sich in unmittelbarer Nähe der Tonne aufgehalten.