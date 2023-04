Aue gewinnt Testspiel gegen Regionalligist Meuselwitz

Regierung: Land hält an seinen Unternehmensbeteiligungen fest

Thüringen hält Anteile an 22 Unternehmen sowie mittelbar über einen Beteiligungsfonds an einer Reihe von Industriebetrieben wie der börsennotierten Jenoptik AG in Jena. Derzeit gebe es keine Pläne, daran etwas zu ändern, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag in Erfurt. Das Land hat als Mehrheitsgesellschafter unter anderem das Sagen bei der Landesentwicklungsgesellschaft, die sich unter anderem um Industrieansiedlungen kümmert, bei der Messe GmbH in Erfurt, bei Thüringens einzigem internationalen Flughafen oder der Thüringer Aufbaubank als Förderbank des Landes.