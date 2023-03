Magdeburg kassiert heftigen Dämpfer: 0:3 bei Greuther Fürth

Ostalbkreis: Mann lässt Stoßstange mit Nummernschild bei Flucht zurück

Bei einer mutmaßlichen Unfallflucht hat ein junger Mann in Bopfingen (Ostalbkreis) die wichtigste Spur selbst hinterlassen: Sein Wagen verlor an der Unfallstelle die Stoßstange samt Kennzeichen. Der 22-Jährige war nach ersten Erkenntnissen in der Nacht auf den Samstag von der Straße abgekommen und in einen Gartenzaun gefahren, wie ein Polizeisprecher mitteilte.