Magdeburg-Coach Titz warnt vor Fürth: «Im Jagen drin»

2.Bundesliga: 1. FC Magdeburg will Erfolglos-Serie in Heimspielen beenden

Der 1. FC Magdeburg will die positive Entwicklung der vergangenen Monate nun auch ergebnistechnisch in einem Heimspiel ausdrücken. Nach dem zweiten Auswärtssieg hintereinander am vergangenen Sonntag bei Hannover 96 kommt am Freitag (18.30 Uhr/Sky) Mitaufsteiger 1. FC Kaiserslautern zu den seit fünf Heimspielen auf einen Sieg wartenden Magdeburgern. «Wir haben in der Rückrunde auch zu Hause viele Dinge gut umgesetzt, uns aber mit dem Ergebnis nicht belohnt. Deswegen sind wir guter Dinge, weil wir sehen, wie viel positiv war. Am Freitag heißt es deshalb, die Sachen, die uns zuletzt daheim gefehlt haben wie Torabschluss und konsequente Verteidigung besser umsetzen», sagte FCM-Trainer Christian Titz am Donnerstag.