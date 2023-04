1. FC Magdeburg bei Hansa mit Kai Brünker wieder im Training

2. Bundesliga: Magdeburg will nach HSV-Coup nachlegen

Nach dem Coup des 1. FC Magdeburg in Hamburg soll nun gegen den 1. FC Heidenheim ein Heimsieg her. Dafür müssen die Elbestädter am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenvierten aus Baden-Würtemberg erneut an die Leistungsgrenze gehen. «Es ist einer der unangenehmsten Gegner in der Liga, weil er die physisch stärkste Mannschaft hat, die fast immer über 120 Kilometer liegt. Eine Mannschaft mit hoher Bereitschaft, mit guter Zweikampfpräsenz und mit einer hohen Qualität bei den Standards», sagte Cheftrainer Christian Titz am Donnerstag auf der Pressekonferenz.