Wohnungswirtschaft steht vor größten Herausforderungen

Hilferuf der Kliniken: Drohende Insolvenzen

Sachsen-Anhalts Krankenhäuser sehen sich massiv in finanzieller Not und befürchten Insolvenzen. «Es wird Kliniken geben, die schon das kommende Jahr nicht mehr erleben, weil die Geschäftsführungen wegen negativer Fortführungsprognosen in den Jahresabschlüssen gezwungen sind, einen Antrag auf Insolvenz zu stellen», heißt es in einem offenen Brief der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt. Er wurde Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Mittwoch in Halle überreicht.