Kaltes Wochenende in Sachsen-Anhalt erwartet

Wintereinbruch: Trübes Wochenende mit Schneefällen erwartet: Glättegefahr

Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt: Am Freitagnachmittag soll es in weiten Teilen des Landes schneien. Der Morgen startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst bedeckt mit vereinzelten Regenschauern. Diese gehen jedoch vor allem in den nördlichen Teilen des Landes am Mittag in Schneefall über. Die Höchsttemperaturen welche bereits am Vormittag erreicht werden und dann schnell wieder absinken, liegen bei sechs Grad im Burgenlandkreis, bei zwei Grad in der Altmark.