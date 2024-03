Wind und Sturm am Gründonnerstag in Sachsen-Anhalt

Das Wetter in Hessen bleibt mild und windig

Auch in den letzten Tagen des Jahres bleibt es in Hessen mild und windig. Am Mittwoch liegen die Höchstwerte bei sechs bis neun Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte. In den Hochlagen erwarten die Meteorologen vier Grad. Während es am Vormittag noch leicht regnen kann, bleibt es am Nachmittag trocken. Dann sind vor allem im Bergland starke bis stürmische Böen möglich.