Sonne scheint in Sachsen-Anhalt - Nebel am Morgen

Kleine Abkühlung in Sachsen-Anhalt: Regen fällt kaum

In den kommenden Tagen kühlt sich das Wetter in Sachsen-Anhalt ein wenig ab. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, prägen Wolken das Wetter am Dienstag. Dabei bleibt es aber trocken - nur in der Altmark fällt am Nachmittag etwas Regen. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum sommerlich warmen Vortag auf 16 bis 20 Grad, im Harz auf 12 bis 15 Grad.