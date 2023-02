Skibetrieb am Wurmberg wird noch einmal aufgenommen

2. Bundesliga: Coach Titz sieht keine Heimschwäche vor dem Lautern-Duell

Nach dem zweiten Auswärtssieg hintereinander will der 1. FC Magdeburg an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern seine Serie von fünf sieglosen Heimspielen beenden. Cheftrainer Christian Titz will von einer Heimschwäche des Zweitliga-Aufsteigers dennoch nichts wissen. «Ich will da keine Verbindung herstellen, weil ich in der Tat glaube, dass es nicht so ist. Weil wir einfach auch bei unseren Heimspielen einiges liegengelassen haben», sagte Titz nach dem 2:1 bei Hannover 96 und fügte an: «Wir haben auch viele Dinge gut gemacht, die Spiele sind halt sehr eng. Du triffst auf Mannschaften, wo Kleinigkeiten ein Spiel entscheiden können in die andere Richtung. Und das ist uns bei den Heimspielen ein stückweit zu oft passiert.»