Wetter: DWD-Bilanz: 2022 könnte das wärmste Jahr bisher werden

In Thüringen war es im Jahr 2022 sehr sonnig und warm - aber im Vergleich gilt der Freistaat als eines der kühlsten Bundesländer. Mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 10,0 Grad könnte es das bisher wärmste Jahr für Thüringen werden, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Allerdings sind die letzten beiden Tage des zu Ende gehenden Jahres nur als Prognosen in die Auswertung eingeflossen. Es kann also noch Änderungen geben. Die langjährige durchschnittliche Jahrestemperatur von 1961 bis 1990 liegt in Thüringen bei 7,6 Grad - also satte 2,4 Grad unter dem für 2022 angenommenen Wert.