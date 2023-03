Nach heiterem Donnerstag wird es am Freitag wärmer

DWD: Auf Regen und Wind folgt Wetterberuhigung zum Wochenstart

Das Wetter am langen Feiertagswochenende rund um den 3. Oktober präsentiert sich in Sachsen-Anhalt zunächst von seiner ungemütlichen Seite - um dann ab Dienstag freundlicher zu werden. Nach einem windigen Dauerregentag am Samstag beruhige sich das Wetter am Sonntag und Montag, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Dann sei es wechselnd bis stark bewölkt und es gebe nur vereinzelt ein paar Schauer. Das Thermometer zeige bis zu 18 Grad Celsius an, im Harz maximal 14 Grad.