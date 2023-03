Home

Regional

Sachsen-Anhalt

Wetter: Bewölktes und regnerisches Wochenende in Sachsen-Anhalt

Bewölktes und regnerisches Wochenende in Sachsen-Anhalt

Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf ein bewölktes Wochenende mit etwas Regen einstellen. Am Freitagnachmittag kann es vereinzelt kurze Gewitter mit Windböen bis zu 60 Kilometer pro Stunde geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Außerdem weht im Harz stark böig auffrischender Wind, auf dem Brocken gibt es Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde und einzelne schwere Sturmböen bis 96 Kilometer pro Stunde. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 16 Grad, im Harz zwischen 10 bis 13 Grad. In der Nacht zum Samstag reichen die Tiefsttemperaturen von 8 bis 6 Grad, im Harz bis 3 Grad.

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

«Auch am Samstag gibt es viele Wolken, keine Sonne und es ist verbreitet regnerisch», sagte ein Sprecher des DWD. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad, im Harz zwischen 5 und 9 Grad. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 0 Grad, in den höheren Lagen bis minus 3 Grad. In der Nacht zum Sonntag geht im Harz Regen in Schnee über. «Es sieht so aus, als ob es kurzzeitig weiß wird», sagte der Sprecher. Der Sonntag wird zunächst stark bewölkt mit Regen oder Schnee in den höheren Lagen, im Tagesverlauf lockert es auf. Die Höchstwerte sinken auf 6 bis 8 Grad, im Harz auf 0 bis 5 Grad. «Für die Jahreszeit ist es deutlich zu kühl», sagte der Sprecher. Die Nacht zum Montag wird meist niederschlagsfrei mit flächendeckendem Frost und Glättegefahr. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 0 und minus 5 Grad.

© dpa