Edelfäule bei Reben: Winzer drängen auf schnelle Weinlese

Weinlese in Thüringen gestartet - 135 Hektar Rebfläche

In Thüringen ist die Weinlese angelaufen. Das Weingut Bad Sulza (Weimarer Land) startete am Donnerstag mit der Ernte der Reben. Gelesen werde zunächst Frühburgunder auf einer etwa zwei Hektar großen Fläche in Sonnendorf, sagte Winzerin Kathrin Clauß. «Die Reife geht schnell voran, so dass jetzt Eile geboten ist, bevor Fäulnis ansetzt.» Das Weingut in Bad Sulza ist mit 50 Hektar Anbaufläche das nach eigenen Angaben größte private Weingut im Anbaugebiet Saale-Unstrut, zu dem die 135 Hektar umfassende Rebenfläche in Thüringen gehört. Angebaut werden dort um die 30 Rebsorten.