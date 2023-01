Feuerwehreinsatz: Ausgebrannter Transporter: Drei Menschen leicht verletzt

Bei einem Transporterbrand an der A3 sind drei Menschen leicht verletzt worden und 100 Quadratmeter Böschung verbrannt. Ein mit Maschinenteilen beladener Transporter war auf einem Autobahnparkplatz bei Bessenbach (Landkreis Aschaffenburg) in Brand geraten, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Als diese eintraf, hatte sich das Feuer auf etwa 100 Quadratmeter der Böschung ausgebreitet. Außerdem war vom Fahrzeug aus in der Nacht von Freitag auf Samstag brennender Treibstoff in die Kanalisation geflossen.