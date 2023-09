Mehrere Unfälle auf Autobahn 2 bei Helmstedt und Magdeburg

Unfall auf A14: Lkw-Fahrer fiel in Sekundenschlaf

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 14 sind am Donnerstagmorgen sieben Autos und ein Lastwagen zusammengestoßen. Vier Menschen kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei besteht der Verdacht, dass ein 47-jähriger Lkw-Fahrer bei Magdeburg in einen Sekundenschlaf gefallen war und so den Zusammenstoß mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Auto verursachte.