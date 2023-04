Viele Neukunden durch 49-Euro-Ticket in Magdeburg und Halle

Verkehr: Magdeburg: 9-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler in Magdeburg sollen ab August 2023 für neun Euro im Monat Bus und Bahn fahren können. Das hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen. Das 9-Euro-Ticket gelte im Stadtgebiet auch außerhalb der Schulzeiten, also an Wochenenden und in den Ferien, teilte die Stadt am Donnerstag mit. «Mit dem heutigen Stadtratsbeschluss werden Tausende Familien in Magdeburg finanziell entlastet», sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos). Fast 17.000 Schülerinnen und Schüler könnten demnach mit dem neuen Ticket fahren.