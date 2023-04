Polizei erwischt Tausende Raser in Sachsen-Anhalt

«Blitzermarathon»: Autofahrer halten sich an Tempolimit

Die meisten der kontrollierten Autofahrerinnen und Autofahrer haben sich am Freitag beim «Blitzermarathon» der Polizei an die Tempobeschränkungen gehalten. Sie seien offensichtlich gut über die vorab veröffentlichten Messstellen informiert gewesen, teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Nachmittag zur Zwischenbilanz mit. So seien etwa an einer Messstelle in der Frankfurter Innenstadt die Fahrweisen «auffällig unauffällig» gewesen. Von den 650 nahe dem Hauptfriedhof kontrollierten Fahrzeugen seien nur 10 etwas zu schnell gefahren. Eine solche Quote sei dort ungewöhnlich niedrig.