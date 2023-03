Opposition blitzt mit Vorstößen zum Deutschlandticket ab

Drogenhandel: Razzia in vier Bundesländern: 13 Kilo Marihuana

Mit Razzien ist die Polizei in vier Bundesländern gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen. Rund 100 Beamte waren an mehreren Tagen bei den Durchsuchungen in Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg im Einsatz, wie das Polizeipräsidium in Potsdam am Donnerstag mitteilte. Zwei Männer aus Brandenburg kamen in Untersuchungshaft. Die Polizei entdeckte insgesamt 13 Kilo Marihuana, eine Cannabisplantage und Zehntausende Euro.