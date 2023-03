Hüskens: Vorerst kein günstigeres Deutschland-Ticket

Verkehrswende: Hüskens dringt auf Ausbau des Nahverkehrs in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) hat in der Debatte um eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets auf den vorrangigen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gepocht. Sie äußerte sich am Donnerstag skeptisch zu einer möglichen Neuauflage eines günstigen Fahrscheins. Die Ministerin begründete ihren Standpunkt damit, dass Sachsen-Anhalt für ein Nachfolge-Ticket jährlich 60 Millionen Euro Landesmittel zusätzlich aufbringen müsste. Dieses Geld habe man nicht, sagte die FDP-Politikerin im Landtag in Magdeburg. In Sachsen-Anhalt würden schon jetzt etwa 400 Millionen Euro pro Jahr für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgewendet.