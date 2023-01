Autos sollen ab April durch Magdeburger City-Tunnel rollen

Energie: Magdeburg hält an Weihnachtsmarkt und Lichterwelt fest

Trotz gestiegener Energiepreise werden der Weihnachtsmarkt und die Lichterwelt in Magdeburg in diesem Jahr öffnen. Das gab Oberbürgermeisterin Simone Borris am Dienstag bekannt. Magdeburg solle nicht in Dunkelheit verfallen, sagte sie. Dafür sollten unter anderem der Weihnachtsmarkt und die Lichterwelt sorgen, die am 21. November beginnen.