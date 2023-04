Bessere Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Schulen: Assistenzen unterstützen Schulen bei der Digitalisierung

Der Aufbau der Digitalassistenzen an den Schulen in Sachsen-Anhalt ist angelaufen. Bislang hätten sieben Digitalassistenten und fünf Digitalmentoren die Arbeit aufgenommen, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag mit. 20 weitere seien in einer zweiten Ausschreibungsrunde gewonnen worden und nähmen demnächst die Arbeit auf. Weitere sollen folgen. Im Rahmen des Projektes «Digitalassistenz an Schulen» seien bis zu 100 Einstellungen möglich. Die Assistenten sollen den Schulen helfen, digital gestützte Lerninhalte und -methoden zu etablieren. Zudem beraten und unterstützen sie bei der digitalen Schulorganisation.