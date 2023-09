Zweijähriges Kind von E-Roller angefahren

Eine E-Roller-Fahrerin hat in Gelsenkirchen ein zweijähriges Kind angefahren und schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Junge am Freitagabend mit seiner Mutter in einem Fußgängerbereich in der Altstadt unterwegs, als er von dem mit hoher Geschwindigkeit fahrenden Roller angefahren wurde. Das Kind fiel hin und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Ein Rettungswagen brachte es in ein Krankenhaus.